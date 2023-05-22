Австрия заявила о сохранении неформального канала связи с Россией

Австрийский министр иностранных дел Александер Шалленберг считает, что для дальнейших переговоров с РФ необходимо использовать международные форумы

ВЕНА, 22 мая. /ТАСС/. Австрийские власти сохраняют неформальный канал общения с Россией и выступают за продолжение диалога с Москвой несмотря на продолжающийся украинский конфликт. Об этом заявил австрийский министр иностранных дел Александер Шалленберг в опубликованном в понедельник интервью газете Die Welt.

"Запад должен продолжать разговаривать с Россией, как это делает правительство США", - отметил министр. По его мнению, для дальнейших переговоров с РФ необходимо использовать международные форумы, такие как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и Организация Объединенных Наций. В этом министр видит "глобальную ответственность" западных стран.

Шалленберг подчеркнул, что Вена продолжает общение с Москвой по неформальным каналам. "Россия не исчезла с карты и является крупнейшим географическим соседом ЕС и крупнейшей ядерной державой на планете", - добавил он.

По словам главы МИД Австрии, он не намерен отказываться от рукопожатия при встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, так как этого требуют нормы дипломатического этикета.

"Для меня это было бы очень трудно. Но я не могу выбирать собеседников. В этом отношении я, вероятно, соблюдал бы минимальные требования дипломатического этикета и, возможно, коротко пожал бы руку министру Лаврову. Но не более того", - заявил Шалленберг.