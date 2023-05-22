WP: Гросси готовит соглашение по ЗАЭС, опасаясь последствий контрнаступления Киева

По данным газеты, план включает пять принципов: запрет на размещение на Запорожской АЭС тяжелой военной техники и военных, запрет на ведение огня с территории и в сторону электростанции, обеспечение безопасности, защита всех внешних линий электропередачи и контроль за соблюдением вышеуказанных принципов

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси разрабатывает проект соглашения по Запорожской АЭС, чтобы обеспечить безопасность электростанции в преддверии украинского контрнаступления. Об этом в понедельник сообщила газета The Washington Post со ссылкой на американских и европейских дипломатов.

По данным газеты, план Гросси включает пять принципов: запрет на размещение на ЗАЭС тяжелой военной техники и военных, запрет на ведение огня с территории и в сторону электростанции, обеспечение безопасности, защита всех внешних линий электропередачи и контроль за соблюдением вышеуказанных принципов.

Издание со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы Пентагона и американской разведки также уточняет, что Киев не хочет заключать никакую сделку после почти девяти месяцев переговоров. Ранее президент Украины Владимир Зеленский "настоял на том, чтобы чиновники [США] не позволили Гросси заставить Киев демилитаризовать [электростанцию], посчитав, что это не в интересах Киева", говорится в одном из документов.

Агентство Reuters ранее информировало, что Гросси может представить к концу мая в Совете Безопасности ООН проект соглашения с участием Украины и России по обеспечению безопасности Запорожской АЭС. Сейчас заседание по этой теме в графике работы Совбеза не значится. Принять решение на этот счет может Швейцария в качестве председателя СБ ООН в мае.

ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. В октябре 2022 года президент России Владимир Путин издал указ о принятии в федеральную собственность Запорожской АЭС и поручил правительству создать федеральное государственное унитарное предприятие "Запорожская АЭС" для обеспечения безопасности ее объектов.