Президент Вьетнама обсудил с Медведевым основные направления сотрудничества с Россией

По словам Во Ван Тхыонга, визит заместителя председателя Совета безопасности РФ является хорошей возможностью для того, чтобы активизировать связи между вьетнамской Коммунистической партией и партией "Единая Россия"

ХАНОЙ, 22 мая. /ТАСС/. Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг на состоявшейся в понедельник встрече с председателем партии "Единая Россия", заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым, который находится в республике с рабочим визитом, обсудил основные направления взаимодействия двух стран.

"Я уверен, что ваш визит является хорошей возможностью для того, чтобы активизировать связи между Коммунистической партией Вьетнама и партией "Единая Россия", а также что мы сможем обсудить крупные направления сотрудничества наших стран", - сказал он.

Во Ван Тхыонг поблагодарил Медведева за поздравления по случаю недавнего избрания на пост президента и за "теплые чувства российского народа", которые делегация "Единой России" привезла в Ханой.