В Белоруссии сообщили об усилении маневренных групп на границе с Украиной минометами

По словам председателя Государственного пограничного комитета республики Анатолия Лаппо, ведется модернизация пяти погранзастав и закупка военной техники

МИНСК, 23 мая. /ТАСС/. Маневренные группы белорусских пограничников на границе с Украиной усилены минометами и бронетехникой. Об этом во вторник сообщил председатель Государственного пограничного комитета республики генерал-лейтенант Анатолий Лаппо.

"Не секрет, что туда (в состав маневренных групп на украинской границе - прим. ТАСС) добавили бронетехнику и минометные группы", - приводит его слова агентство БелТА.

По словам Лаппо, ведется модернизация пяти погранзастав и закупка военной техники. "Практически на каждой заставе есть беспилотник. Это позволяет экономить силы и средства личного состава. Пограничная инфраструктура продолжит совершенствоваться", - сказал генерал-лейтенант, заверив, что народ Белоруссии может "быть спокоен", так как "обстановка на границе прогнозируемая и контролируемая".

В начале мая Лаппо сообщал о формировании маневренных групп на мозырском, лидском и брестском направлениях. Заместитель председателя погранкомитета Игорь Печень заявил, что Минск планирует увеличить численность подразделений, задействованных в охране границы с Украиной.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в январе утвердил решения об охране государственной границы в 2023 году, в рамках которых основные усилия будут сосредоточены на украинском направлении. По данным погранкомитета, по состоянию дел на начало текущего года в районе белорусской границы Украина сосредоточила 17,2 тыс. военнослужащих и продолжает оборудование инженерных заграждений, в том числе минных полей. Украинская сторона регулярно совершает на границе провокационные действия, в том числе с использованием оружия, в 2022 году было зафиксировано 88 таких случаев. В целях реагирования с белорусской стороны выставлены усиленные наряды, активно применяются технические средства охраны, задействованы маневренные группы территориальных органов погранслужбы. Протяженность украинско-белорусской границы составляет 1 084 км.