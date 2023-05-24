24 мая, 08:12,
обновлено 24 мая, 08:52
Санкции в отношении России

Республика Сербская заявила, что идеология фашизма стала инструментом Запада в борьбе с РФ

Расширение НАТО на восток - крупнейший фактор нестабильности международной безопасности, отметил президент энтитета Милорад Додик

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Европейский союз находится в серьезной зависимости от США и открыто поддерживает киевский режим. Об этом в среду заявил президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик в ходе выступления на международной встрече высоких представителей по безопасности в Москве.

"Важно подчеркнуть, что сегодня Евросоюз является фактически вассалом США, как писал Збигнев Бжезинский, и что ЕС открыто выступает в качестве политического и военного сторонника киевского режима", - отметил Додик. По его словам, США поставили под угрозу энергетическую безопасность Европы введением санкций против РФ 

Расширение НАТО на восток - крупнейший фактор нестабильности международной безопасности, отметил президент Республики Сербской.

Додик добавил, что идеология фашизма стала инструментом Запада в борьбе с Россией. 

Теги:
Босния и ГерцеговинаСШАРоссияСанкции в отношении РоссииДодик, Милорад
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