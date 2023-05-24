24 мая, 13:21

Пашинян обвинил в контрабанде кокаина компанию экс-депутата

Предположительно, речь идет о Мигране Погосяне, который занимал депутатское кресло в 2017-2019 годы

ЕРЕВАН, 24 мая. /ТАСС/. Компания, принадлежащая бывшему депутату от Республиканской партии Армении, ввезла в страну партию кокаина стоимостью €250 млн, которая была изъята на прошлой неделе. Об этом в среду на заседании парламента заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Судя по всему, владельцем одной тонны кокаина является компания по импорту бананов, владельцем которой является бывший член Республиканской фракции парламента. Он находится в розыске", - заявил он.

Пашинян не уточнил имени экс-депутата, но, по всей вероятности, речь идет о Мигране Погосяне, который занимал депутатское кресло в 2017-2019 годы. С 2019 года он находится в розыске по делу о хищении и злоупотреблении служебными полномочиями.

17 мая Сотрудники Службы национальной безопасности Армении арестовали партию кокаина на сумму €250 млн, отправленную в республику из Эквадора. 

Теги:
АрменияПашинян, Никол Воваевич
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