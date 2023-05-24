Лукашенко назвал огромным авторитет России в мире

Она идет в авангарде перехода к многополярному миру, считает президент Белоруссии

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Авторитет России в мире огромен, она идет в авангарде перехода к многополярному миру. Об этом заявил в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума.

"Россия должна быть очень активной. Авторитет ее, несмотря на то что кричит Запад во всех СМИ против России, огромен. Россия рискнула бросить вызов однополярному миру. Россия идет в авангарде этих процессов", - сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия в этом процессе идет рядом с Россией.

"Нам надо действовать - ни в коем случае не полагаться на ситуативность и на ту ситуацию, которая складывается сейчас в мире, - в самом мирном и конструктивном смысле этого понятия. Будет союз стран, объединенных стремлением к экономической и политической стабильности, обеспечению новой архитектуры международной безопасности", - отметил белорусский лидер.