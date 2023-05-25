В США считают, что страна может испытать всплеск насилия в связи с выборами 2024 года

Глава Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов Алехандро Майоркас пообещал "сотрудничать с партнерами на всех уровнях власти, в частном секторе и на местах" для обеспечения безопасности граждан

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты может ожидать всплеск насилия в связи с приближением всеобщих выборов 2024 года. Об этом в среду сообщило Министерство внутренней безопасности страны.

"Министерство внутренней безопасности полагает, что угроза роста насилия будет оставаться повышенной и что отдельные личности могут быть склонны проявлять насилие в связи с предстоящим циклом всеобщих выборов 2024 года, а также законодательными или судебными решениями в социальной и политической сферах", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В связи с этим глава МВБ Алехандро Майоркас пообещал "сотрудничать с партнерами на всех уровнях власти, в частном секторе и на местах, чтобы обеспечить безопасность американцев".