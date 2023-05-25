Лукашенко договорился с Путиным о количестве и местах размещения ядерных боеприпасов

Белорусский президент отметил, что "нужно было решение, а решение принимает президент России"

МИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным о конкретном количестве и местах размещения нестратегических ядерных боеприпасов в Белоруссии.

"Я не буду говорить о количестве, размещении. Мы договорились о размещении ядерного оружия - где, сколько, боеприпасы. Нужно было решение, а решение принимает президент России", - сказал глава государства, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина в четверг, видеофрагмент опубликован в его Telegram-канале.

Владимир Путин заявил 25 марта, что Россия по просьбе белорусской стороны разместит свое тактическое ядерное оружие в республике, как это давно делают США на территории своих союзников. Как сообщал глава российского государства, 1 июля планируется закончить строительство хранилища для тактического ядерного оружия на белорусской территории. Москва уже передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов для возможности применения специальных боеприпасов.