Британское правительство отказалась признать голодомор на Украине геноцидом

Замглавы МИД Соединенного Королевства Лео Докерти подчеркнул, что внесудебные институты не должны вмешиваться в вопросы признания того или иного события геноцидом

ЛОНДОН, 25 мая. /ТАСС/. Правительство Великобритании не будет признавать массовый голод в начале 1930-х годов геноцидом украинцев, поскольку этот вопрос лежит в области компетенции судебных органов. Об этом в четверг сообщил замглавы МИД Соединенного Королевства Лео Докерти.

"Все согласны с тем, что голодомор был одной из наиболее темных глав в украинской и европейской истории. Это огромное несчастье, его жертвами стали миллионы невинных людей, - сказал Докерти, выступая в Палате общин британского парламента. - Стремление [парламентариев] признать это геноцидом абсолютно понятно. Тем не менее я полагаю, что есть логика в том, чтобы правительство сохраняло свою давнюю позицию и воздерживалось от того, чтобы определять, был геноцид или нет. Правительство давно придерживается позиции, что вопросы определения геноцида лежат в области компетенции судов".

Докерти подчеркнул, что внесудебные институты не должны вмешиваться в вопросы признания того или иного события геноцидом. "Наш подход гарантирует, что [вопрос] определения геноцида выше политики, лоббистской деятельности, индивидуальных политических или национальных интересов", - добавил замглавы британского МИД. Соответствующие высказывания Докерти сделал в ходе парламентского обсуждения инициативы депутата от правящей Консервативной партии Полин Лэтем признать голодомор геноцидом украинцев.

По завершении дебатов, которые продолжались в течение одного часа, вопрос о признании голодомора геноцидом был вынесен на голосование заместителем спикера Палаты общин Роджером Гейлом. Голосование, в котором приняли участие пара десятков парламентариев (всего в Палате общин заседают 650 депутатов), проходило в устной форме: несколько членов парламента выкрикнули в поддержку предложения, голосов против не последовало.

"Сегодня британский парламент принял правильное решение признать геноцидом голодомор, произошедший в 1932-1933 годах. Мы надеемся, что это поможет почтить память миллионов украинцев, умерших от голода. Мы поддерживаем наших друзей на Украине", - заявила глава комитета по иностранным делам Палаты общин Алиша Кернс.

Голод в СССР

В начале 1930-х годов массовый голод в СССР стал трагедией всей страны и охватил территорию не только Украины, но и Белоруссии, Северного Кавказа, Поволжья, Южного Урала, Западной Сибири, Казахстана и повлек значительные человеческие жертвы (по разным оценкам, от 2 до 8 млн человек). В 2006 году при президентстве Виктора Ющенко Верховная рада Украины приняла закон, установивший понятие "голодомор" как геноцид украинцев. В России такие действия назвали попыткой переписать историю.

В 2014 году руководитель Федерального архивного агентства (Росархив) Андрей Артизов и директор Российского государственного архива экономики Елена Тюрина представили книгу "Голод в СССР. 1929-1934 годы", которую подготовили совместно с коллегами из Белоруссии и Казахстана. Из работы следовало, что голод вызвали несколько факторов, ключевым из которых стала политика вывоза сельхозпродукции за рубеж для проведения форсированной индустриализации Советского Союза, а также период неурожая. Кроме того, авторы доказали, что никакого национального подхода у интернациональной власти быть не могло и национального геноцида не было.