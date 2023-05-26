Трамп назвал тяжелым начало предвыборной кампании Десантиса

Экс-президент США добавил, что его кампания идет "очень хорошо"

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. /ТАСС/. Бывший американский президент Дональд Трамп назвал тяжелым начало предвыборной кампании своего конкурента за выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, губернатора штата Флорида Рона Десантиса. Его слова приводит в четверг телеканал News Nation.

"Думаю, у него было тяжелое начало", - сказал бывший глава американской администрации, комментируя выступление Десантиса в прямом эфире в социальной сети Twitter, которое прошло с серьезными техническими сбоями. Организаторы онлайн-мероприятия были вынуждены прервать трансляцию спустя 20 минут после начала из-за большого наплыва слушателей, которых насчитывалось более 540 тыс. При этом после перезапуска эфира число желающих присоединиться заметно снизилось.

Трамп отметил, что его предвыборная кампания идет хорошо. "Результаты опросов выглядят очень хорошо", - подчеркнул он. Телекомпания CNN ранее опубликовала данные опроса, проведенного службой SSRS, согласно которым 53% респондентов считают Трампа наиболее предпочтительным кандидатом в президенты от республиканцев. Десантиса поддерживают 26% респондентов.

В среду Десантис подал документы для участия в выборах президента США, которые пройдут в стране в ноябре 2024 года. Соответствующая информация опубликована на сайте американской Федеральной комиссии по выборам. Позднее пресс-служба республиканца опубликовала видео, где в числе главных проблем страны он назвал ситуацию с миграцией, преступность и низкие доходы населения.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля действующий президент США демократ Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.