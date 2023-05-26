25 мая, 22:20

Трамп назвал тяжелым начало предвыборной кампании Десантиса

AP Photo/ Ben Gray
Дональд Трамп
© AP Photo/ Ben Gray

Экс-президент США добавил, что его кампания идет "очень хорошо"

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. /ТАСС/. Бывший американский президент Дональд Трамп назвал тяжелым начало предвыборной кампании своего конкурента за выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, губернатора штата Флорида Рона Десантиса. Его слова приводит в четверг телеканал News Nation.

"Думаю, у него было тяжелое начало", - сказал бывший глава американской администрации, комментируя выступление Десантиса в прямом эфире в социальной сети Twitter, которое прошло с серьезными техническими сбоями. Организаторы онлайн-мероприятия были вынуждены прервать трансляцию спустя 20 минут после начала из-за большого наплыва слушателей, которых насчитывалось более 540 тыс. При этом после перезапуска эфира число желающих присоединиться заметно снизилось.

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Трамп отметил, что его предвыборная кампания идет хорошо. "Результаты опросов выглядят очень хорошо", - подчеркнул он. Телекомпания CNN ранее опубликовала данные опроса, проведенного службой SSRS, согласно которым 53% респондентов считают Трампа наиболее предпочтительным кандидатом в президенты от республиканцев. Десантиса поддерживают 26% респондентов.

В среду Десантис подал документы для участия в выборах президента США, которые пройдут в стране в ноябре 2024 года. Соответствующая информация опубликована на сайте американской Федеральной комиссии по выборам. Позднее пресс-служба республиканца опубликовала видео, где в числе главных проблем страны он назвал ситуацию с миграцией, преступность и низкие доходы населения.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля действующий президент США демократ Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года. 

Теги:
СШАТрамп, ДональдДесантис, Рон
© Информационное агентство ТАСС
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