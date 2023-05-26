Токаев считает, что интеграция в рамках ЕАЭС должна быть исключительно экономической

Пресс-секретарь президента республики Руслан Желдибай также отметил, что страна не намерена создавать или вступать в какие-либо союзные государства

АСТАНА, 26 мая. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев убежден, что интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны идти исключительно в экономическом направлении. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь лидера республики Руслан Желдибай.

"На днях глава государства принял участие во II Евразийском экономическом форуме в Москве. В ходе мероприятия президент сделал ряд заявлений, которые сегодня довольно широко обсуждаются экспертным сообществом. В этой связи хотелось бы отметить, что ключевой месседж главы государства заключался в том, что интеграция в рамках ЕАЭС может и должна идти исключительно по экономическому треку. Выход за его рамки нарушает цели, принципы и задачи уставных документов организации", - написал пресс-секретарь на своей странице в Facebook. (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По его словам, в заявлении Токаева был затронут и вопрос так называемой разноуровневой интеграции. "Действительно, сегодня два участника ЕАЭС - Россия и Беларусь - демонстрируют более высокий и тесный уровень сближения. Это уникальный прецедент. Как отметил глава государства, по сути, речь идет об одном народе и государстве. И в этом ключе очень важно разделять инициативы в рамках двух интеграционных проектов, у которых абсолютно разные цели. Что касается нашей страны, то Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства", - отметил Желдибай.

Он также напомнил, что, по мнению президента, экономическая интеграция является не самоцелью, а одним из средств развития экономик и повышения благосостояния народов объединения. "То есть любые решения, принимаемые в рамках объединения, должны приносить результаты каждому отдельному его участнику и прежде всего гражданам всех государств ЕАЭС", - пояснил пресс-секретарь Токаева.