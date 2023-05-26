Белый дом не может подтвердить, что атаку на Кремль организовали спецслужбы Украины

Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина могла "защищать свою собственную землю и территорию"

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты не могут подтвердить сообщения СМИ о том, что атаку беспилотников на Кремль в начале мая организовали спецслужбы Украины. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в четверг в интервью телеканалу CNN.

"Мы просто не можем сказать, какие группы проводят операции самостоятельно, связаны они или нет с правительством Украины. И, конечно, мы не можем подтвердить информацию в материале газеты The New York Times об этой конкретной атаке на Кремль", - отметил он.

В этой связи Кирби указал, что США хотят, чтобы Украина могла "защищать свою собственную землю и территорию". "Также мы ясно дали понять, что мы не хотим, чтобы в <...> [этом конфликте] происходила эскалация", - добавил представитель американской администрации.

Как сообщала в среду газета The New York Times, американская администрация считает, что атаку беспилотников на Кремль в начале мая организовала одна из украинских спецслужб. По ее сведениям, американские разведслужбы не располагают информацией, какая именно украинская спецслужба причастна к нападению и был ли в курсе подготовки атаки президент Украины Владимир Зеленский.