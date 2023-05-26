Премьер Грузии призвал строить государство на основе традиционных ценностей

По словам Ираклия Гарибашвили, стране еще предстоит пройти путь "от независимости до свободы", которая подразумевает "собственный национальный, уникальный, самобытный путь"

ТБИЛИСИ, 26 мая. /ТАСС/. Национальной идеей Грузии должно стать строительство государства, основанного на традиционных ценностях, которые пытаются разрушить в современном мире. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на праздновании Дня независимости.

"В современную эпоху, когда распространение ложной информации, пропаганда псевдоценностей представляют огромный вызов для всего человечества, когда злые силы пытаются разрушить традиционные ценности, семейные ценности, заменить факты восприятием, выдать ложь за реальность, нашим единственным оружием укрепления свободы по-прежнему остается правда. Соответственно, строительство свободного, единого и сильного государства, основанного на высших ценностях, мире, благополучии и правде, должно стать нашей общей целью и национальной идеей", - сказал премьер.

По его словам, несмотря на то, что Грузия - политически независимая страна, у ее "свободы и суверенитета, к сожалению, много видимых и невидимых внутренних и внешних врагов". Как пояснил глава правительства, стране еще предстоит пройти путь "от независимости до свободы", которая подразумевает "собственный национальный, уникальный, самобытный путь".