Германия перебросит системы Patriot из Словакии в Литву для охраны саммита НАТО

В Бундесвере также сообщили, что перебросят в республику подразделения поддержки из Польши, обеспечивавшие работу комплексов ПРО на словацкой территории

БЕРЛИН, 26 мая. /ТАСС/. Германия перебросит две системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot из Словакии в Литву для охраны саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на странице германского оборонного ведомства в Twitter.

"По просьбе [Североатлантического] альянса Германия внесет большой вклад в защиту саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года. Этому также будут способствовать силы миссии Patriot в Словакии. Многонациональная оперативная группа противовоздушной и противоракетной обороны будет расформирована", - отметили в Бундесвере. В Берлине также сообщили, что перебросят в Литву подразделения поддержки из Польши, обеспечивавшие работу комплексов ПРО на словацкой территории.

В 2022 году ФРГ отправила две системы Patriot в Словакию.

В июльском саммите НАТО ожидается участие делегаций 40 стран, в том числе партнеров альянса. На мероприятие прибудут около 5 тыс. человек. Армия Литвы направит более 3 тыс. военных для обеспечения безопасности.