В Словакии 9 июня официально объявят срок проведения досрочных парламентских выборов

Очередные парламентские выборы должны были состояться в феврале 2024 года

БРАТИСЛАВА, 26 мая. /ТАСС/. Спикер Национального совета (парламента) Словакии Борис Коллар 9 июня официально объявит срок проведения в республики досрочных парламентских выборов. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство TASR.

Выборы состоятся 30 сентября, как об этом договорились ранее лидеры словацких парламентских партий. Спикер парламента, согласно агентству, не намерен пересматривать это соглашение.

О сроках выборов в середине января договорились лидеры либеральных партий, которым принадлежит большинство в Национальном совете. Ранее они составляли правительственную коалицию, но осенью прошлого года прекратили сотрудничество из-за значительных разногласий. В результате парламент 15 декабря вынес вотум недоверия правительству.

В Словакии очередные парламентские выборы должны были состояться в феврале 2024 года.