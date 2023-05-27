Глава МИД Индии может провести встречи с коллегами из России и Китая на совещании БРИКС

По данным The Economic Times, возможная встреча Субраманьяма Джайшанкара и Сергея Лаврова станет третьей в этом году

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар может провести двусторонние встречи с российским и китайским коллегами Сергеем Лавровым и Цинь Ганом на полях министерского совещания БРИКС 1 июня. Об этом в субботу сообщает индийская газета The Economic Times.

Встреча глав МИД стран БРИКС пройдет 1-2 июня в Кейптауне.

По данным газеты, возможная встреча Лаврова и Джайшанкара станет третьей в этом году.

Встреча Джайшанкара с Цинь Ганом также будет для них третьей за этот год. Стороны обсудят подготовку визита лидера КНР Си Цзиньпина на саммит Шанхайской организации сотрудничества. Издание отмечает, что индийская сторона может затронуть тему нормализации отношений и ситуации на линии фактического соприкосновения между Индией и Китаем в Гималаях.