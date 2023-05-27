НАТО призвала Косово к деэскалации ситуации в сербских муниципалитетах на севере края

Глава пресс-службы Североатлантического альянса Оана Лунгеску предупредила, что контингент сил НАТО численностью 3,8 тыс. человек в крае "будет сохранять бдительность"

БРЮССЕЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. НАТО призвала власти Косова к немедленной деэскалации в сербских муниципалитетах на севере края. Об этом написала в субботу в Twitter глава пресс-службы Североатлантического альянса Оана Лунгеску, предупредив, что контингент сил НАТО численностью 3,8 тыс. человек в крае "будет сохранять бдительность".

"Мы призываем институты власти в Косове немедленно прекратить эскалацию и призываем все стороны разрешить ситуацию путем диалога", - написала она.

Ситуация в четырех сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась в пятницу из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками, несмотря на сопротивление местных жителей. Сообщалось о звучащих в городах сиренах, перебоях в работе мобильной связи, а также применении со стороны полиции Косова светошумовых гранат и слезоточивого газа. Местные СМИ также сообщали о поджоге полицейского автомобиля в муниципалитете Звечан и прибытии на место событий колонны бронетехники.

Президент Сербии Александар Вучич обратился к представителям Североатлантического альянса с призывом о срочном принятии мер для прекращения насильственных действий над сербами в Косове. Затем глава государства, выступая перед участниками общенационального митинга в поддержку правительства страны, анонсировал созыв экстренного заседания Совбеза в связи с резким обострением ситуации в Косове и Метохии.

В ответ на действия самопровозглашенных косовских властей Белград привел ВС Сербии в состояние повышенной боевой готовности и перебросил армейские подразделения к административной границе с краем.

Приштина настаивает на вступлении в должности глав муниципалитетов, избранных по итогам голосования при бойкоте сербского большинства на севере Косова и Метохии. Выборы в органы самоуправления в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич и Северна-Митровица прошли 23 апреля. Выборы бойкотировали представители партии "Сербский список" из-за, как было заявлено, невыполнения Приштиной ее обязательств, достигнутых на переговорах при посредничестве ЕС под руководством главы внешнеполитической службы сообщества Жозепа Борреля. В результате явка составила 3,47% из-за бойкота сербского населения. Правом голоса воспользовались 1 566 албанцев и 13 сербов из 45 095 избирателей.