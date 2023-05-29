Конфликт на Украине и глобальный диалог станут темами форума по безопасности в Братиславе

Президент ежегодной встречи Роберт Ваас сообщил, что в форуме примут участие 1 300 гостей из 63 стран

БРАТИСЛАВА, 29 мая. /ТАСС/. Международная конференция по безопасности Globsec Bratislava Forum 2023 (Globsec 2023) открывается в понедельник в Братиславе. Главными темами обсуждения будут конфликт на Украине и его влияние на ситуацию в Европе, а также перспективы развития глобального диалога.

"В дискуссии на конференции Globsec, которая уже в 18-й раз пройдет в Братиславе с 29 по 31 мая, будут доминировать темы войны на Украине и ее последствий для Европы, а также [развитие] глобального диалога. Главным мотивом [форума станет стремление] преодолеть глобальную нестабильность. В нем примут участие 1 300 гостей из 63 стран. Выступят более 160 ораторов", - сообщал ранее журналистам президент ежегодно проходящей в Братиславе встречи Роберт Ваас.

Среди ораторов, которые заявлены на форуме, значатся, в частности, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Сербии Александар Вучич, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и спикер Европарламента Роберта Метсола. В Братиславу прибудет делегация властей Украины. Словакию на конференции представит президент Зузана Чапутова и члены правительства республики. "Мы поприветствуем [на конференции] десять премьеров и президентов, 20 министров иностранных дел и обороны, а также министров по вопросам цифровой трансформации, глав международных организаций и других ВИП-гостей", - сказал Ваас.

В Братиславе отмечают, что подготовка к конференции проходила в сложный период негативного воздействия на мировое сообщество, прежде всего на Европу, конфликта на Украине и энергетического кризиса. Эти факторы оказывают серьезное влияние на ухудшение ситуации в сфере безопасности.

В Словакии в связи с предстоящей конференцией и участием в ней большого числа государственных деятелей приняты повышенные меры безопасности. В прошедшую среду республика, в частности, временно восстановила пограничный контроль с Чехией, Венгрией, Австрией и Польшей, а также в международных аэропортах. Ограничения продлятся по 8 июня. Согласно действующим правилам Шенгенской зоны, в которую входит Словакия, страны-участники могут устанавливать пограничный контроль на внутренних границах государств Шенгена на срок до полугода.

Globsec является одной из наиболее значимых международных конференций по безопасности, проходящих в Европе. Организаторы подчеркивают, что ее главная цель - укрепление межгосударственного сотрудничества и содействие мировому сообществу в поиске эффективных ответов на глобальные вызовы в политике, экономике и безопасности. Площадкой для форума стала Братислава.