Президент Уганды одобрил закон о противодействии ЛГБТК

ПРЕТОРИЯ, 29 мая. /ТАСС/. Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени одобрил представленный парламентом новый вариант закона о противодействии ЛГБТК, в котором депутаты учли замечания главы государства к его первоначальной версии. Об этом сообщила в понедельник спикер однопалатного парламента Уганды Анита Аннет Амонг.

"Президент республики выполнил свое конституционное право, он согласился с законом по борьбе с гомосексуализмом, - отметила она в Twitter. - Теперь я призываю всех тех, на ком лежит обязанность обеспечить выполнение данного закона, добиться его неукоснительного выполнения".

Закон по противодействию ЛГБТК был первоначально принят парламентом Уганды 21 марта. После того как он поступил на рассмотрение президента, последний внес в него ряд изменений и вновь вернул депутатам. Как сообщил инициатор закона Асуман Басалирва, внесенные главой государства поправки не носили принципиальный характер.

Парламент 2 мая одобрил новую версию закона, которая предусматривает жесткие наказания. В нем сохранилось положение о смертной казни за однополые сексуальные акты с отягощающими обстоятельствами. Установлен 20-летний тюремный срок за пропаганду гомосексуализма. При этом депутаты учли пожелание главы государства и смягчили требование к гражданам сообщать о любых гомосексуальных отношениях. В новой версии закона это требование сохранилось только в случаях вовлечения в подобные отношения детей.

Гомосексуализм был и ранее запрещен в Уганде. По закону 2014 года за него было предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения. Позднее данную норму отменили.