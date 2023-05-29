США аннулировали визу спикеру парламента Уганды после принятия закона против ЛГБТК

Депутат и инициатор закона Асуман Басалирва назвал Аниту Аннет Амонг "первой жертвой" санкций со стороны Вашингтона

ПРЕТОРИЯ, 29 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты аннулировали американскую визу спикера парламента Уганды Аниты Аннет Амонг после принятия в республике закона о борьбе с гомосексуализмом. Об этом сообщила в понедельник газета Daily Monitor со ссылкой на депутата и инициатора закона Асумана Басалирву.

По его словам, "текущая виза спикера [парламента] аннулирована, что было подтверждено соответствующим письмом, направленным [ей] по электронной почте". Басалирва назвал Амонг "первой жертвой" санкций со стороны Вашингтона.

В понедельник Амонг в Twitter информировала об одобрении президентом Уганды Йовери Кагутой Мусевени представленного парламентом нового варианта закона о противодействии гомосексуализму, в котором депутаты учли замечания главы государства к его первоначальной версии. Она также подчеркнула необходимость "добиться неукоснительного выполнения" этого законодательного акта.

Закон по противодействию ЛГБТК был первоначально принят парламентом Уганды 21 марта. После того, как он поступил на рассмотрение президента, последний внес в него несколько изменений и вновь вернул депутатам. Парламент 2 мая одобрил новую версию закона. В нем сохранилось положение о смертной казни за однополые сексуальные акты с отягощающими обстоятельствами, а также установлен 20-летний тюремный срок за пропаганду гомосексуализма. При этом депутаты учли пожелание главы государства и смягчили требование к гражданам сообщать о любых гомосексуальных отношениях. В новой версии закона это требование сохранилось только в случаях вовлечения в подобные отношения детей.

Гомосексуализм был и ранее запрещен в Уганде. По закону 2014 года за него было предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения. Позднее эту норму отменили.