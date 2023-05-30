В МВД Саудовской Аравии прокомментировали похищение их подданного в Ливане

Глава ведомства Бассам Мавлави отметил, что преступление готовилось заранее

БЕЙРУТ, 30 мая. /ТАСС/. Похищение подданного Саудовской Аравии в Бейруте может негативно отразиться на отношениях между Ливаном и арабскими государствами Персидского залива. Об этом заявил в понедельник телеканалу Al Hadath исполняющий обязанности министра внутренних дел республики Бассам Мавлави.

"Это преступление повлияет на наши связи с арабскими братьями, и тех, кто похитил саудовского подданного, ждет суровое наказание", - указал он. По словам и.о. главы МВД, силы безопасности и спецслужбы прикладывают все усилия к тому, чтобы обнаружить следы преступников. По словам Мавлави, "операция с целью захвата в заложники саудовского подданного готовилась заранее и ее подлинные мотивы пока не ясны".

Ранее телеканал Al Ekhbariya сообщил, что подданный саудовского королевства, работавший в авиакомпании Saudia, был похищен в центре Бейрута 27 марта. По информации телеканала, за его освобождение похитители потребовали выкуп в размере $400 тыс. Установлено, что сообщение с требованиями похитителей было отправлено с телефона, владелец которого находился в южном пригороде Бейрута, который находится под контролем бойцов шиитской партии "Хезболлах".

В апреле посол Саудовской Аравии Валид аль-Бухари вернулся в Ливан после периода охлаждения в двусторонних отношениях, вызванного нападками на королевство и его роль в йеменском конфликте в нескольких ливанских СМИ. Возвратить своих послов планировали в ближайшее время Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Однако, как сообщил в понедельник эмиратский телеканал Al Ghad, власти ОАЭ прекратили выдачу виз гражданам Ливана после нескольких угроз, поступивших в адрес их подданных со стороны "Хезболлах".