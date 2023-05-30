Экс-советник главы Пентагона: Запад не готов мириться с самостоятельностью России

Дуглас Макгрегор подчеркнул, что настроения в Европе меняются в пользу РФ

НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /ТАСС/. Запад предпринимает безнадежные попытки уничтожить Россию, поскольку не готов мириться с ее самостоятельностью. Такое мнение озвучил бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью американскому журналисту Стивену Гарднеру.

По словам Макгрегора, руководители западных стран пребывают в "отрыве от реальности", полагая, что, поскольку "у России есть национальная идентичность, язык и культура, она должна быть уничтожена".

"Это проблема идеологического характера", - продолжил Макгрегор, подчеркнув, что Россия "отказывается принимать навязываемые новые ценности". "Очевидно, это ужасный грех, они заслуживают уничтожения", - добавил он, комментируя позицию Запада.

"Эти усилия безнадежны, это ни к чему не приведет. Более того, я считаю, что настроения в Европе начинают меняться в пользу России", - подчеркнул экс-советник главы Пентагона. "Я считаю, что в конечном счете глобалисты и их друзья неоконсерваторы, у которых, кажется, есть личные причины ненавидеть Россию, окажутся в числе проигравших", - констатировал он.