Сын премьера Японии после увольнения вернет все пособия в госбюджет

Сётаро Кисида уже сделал уведомление по поводу возврата полагающихся ему выплат

ТОКИО, 30 мая. /ТАСС/. Старший сын премьер-министра Японии Фумио Кисиды Сётаро Кисида после предстоящего 1 июня увольнения с поста секретаря своего отца вернет в госбюджет полагающееся ему выходное пособие и другие выплаты. Об этом во вторник сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Сётаро Кисида, - сказал он, - уже сделал уведомление по поводу возврата полагающихся ему выплат".

Ранее премьер Кисида сделал "строгое предупреждение" своему сыну, однако это не ослабило скандал. Нынешней отставкой, пишет во вторник газета Yomiuri, он надеется уменьшить ущерб для своего кабинета. Издание указывает на зафиксированное сейчас опросами падение уровня поддержки правительства, которая ранее возросла после достаточно успешного для премьера Кисиды проведения в Хиросиме саммита Группы семи.

Скандал вокруг сына премьера разгорелся после публикации в еженедельнике Shukan Bunshun о том, что тот в декабре 2022 года пригласил в резиденцию главы правительства около 10 своих родственников и знакомых. Их сфотографировали на покрытой красным ковром парадной лестнице здания, где проводится официальное фотографирование членов кабинета министров после его формирования и утверждения императором. В служебной части резиденции также находится центр закрытой космической связи и помещения разведки.

Печать не в первый раз поднимает шум вокруг старшего сына Кисиды: в январе Сётаро обвинили в незаконном использовании служебных дипломатических автомобилей в туристических целях, а также для покупок за рубежом. На пост секретаря своего отца по политическим вопросам Сётаро Кисида был назначен в октябре прошлого года. У главы правительства Японии восемь официальных секретарей, которые курируют различные направления.