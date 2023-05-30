Лидер "зеленых" ФРГ призвал Турцию прекратить блокировать вступление Швеции в НАТО

Тем временем генеральный секретарь СвДП Биджан Джир-Сарай призвал положить конец процессу вступления Турции в ЕС, добавив, что "это турецкое правительство находится на расстоянии нескольких световых лет от Европы"

БЕРЛИН, 30 мая. /ТАСС/. Сопредседатель входящей в правящую коалицию ФРГ партии "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур считает, что власти Турции после переизбрания Реджепа Тайипа Эрдогана на пост президента республики должны прекратить блокировать вступление Швеции в НАТО. Свою точку зрения он высказал во вторник газете Rheinische Post .

"Курс турецкого правительства в последнее время углубил разногласия между Турцией и Европейским союзом и отпугнул западных инвесторов, в которых страна остро нуждается", - сказал Нурипур, выразив надежду на большую надежность в отношениях. "Это должно начаться с прекращения блокады вступления Швеции в НАТО. Этого требует и председатель комитета Бундестага по внешней политике Михаэль Рот", - подчеркнул лидер "зеленых". Рот в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) заявил, что Эрдоган должен отказаться от права вето до июльского саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе.

В свою очередь генеральный секретарь также входящей в правящую коалицию ФРГ Свободной демократической партии Германии (СвДП) Биджан Джир-Сарай, наоборот, призвал положить конец процессу вступления Турции в ЕС. "Это турецкое правительство находится на расстоянии нескольких световых лет от Европы", - заявил он RND, добавив, что поведение некоторых турок в Германии на выборах также вызывает разочарование. Что, по словам генсека, оставляет "много вопросов политики интеграции".

Представитель оппозиционного Христианско-демократического союза по внешней политике Норберт Рёттген ожидает дальнейшего экономического спада в Турции. "Вся Турция дорого заплатит за сфальсифицированную победу Эрдогана на выборах с неизбежным дальнейшим экономическим спадом", - утверждал он в интервью Rheinische Post. "Это может подтолкнуть Эрдогана к дальнейшей внутренней радикализации и стать еще более непредсказуемым с точки зрения Запада во внешней политике", - резюмировал политик.

28 мая в Турции прошел второй тур президентских выборов. ЦИК страны признал, исходя из предварительных результатов, победу Эрдогана. По итогам обработки 99,43% бюллетеней он получил 52,14% голосов, а кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 47,86%.

О вступлении Швеции в НАТО

В марте Эрдоган заявил, что Анкара не может ратифицировать вступление Швеции в НАТО, поскольку Стокгольм отказывается экстрадировать 120 лиц, подозреваемых турецкими властями в террористической деятельности.

Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году. 28 июня в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля.