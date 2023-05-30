ЕС ввел санкции против пяти человек за "дестабилизацию" в Молдавии

В частности, в список попали лидер молдавской оппозиционной партии "Шор" Илан Шор, российский бизнесмен Игорь Чайка и молдавский бизнесмен Владимир Плахотнюк

БРЮССЕЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Евросоюз ввел санкции в отношении пяти человек, которые, по мнению сообщества, несут ответственность за "дестабилизацию" в Молдавии. Об этом говорится в "Официальном журнале ЕС", в котором во вторник опубликованы соответствующие нормативные акты.

"Принимая во внимание Регламент Совета ЕС от 28 апреля 2023 года об ограничительных мерах в связи с действиями, дестабилизирующими Республику Молдову <...>, ввиду ситуации в Республике Молдова Совет считает, что пять человек должны быть добавлены в перечень физических и юридических лиц под ограничительными мерами", - отмечается в нем.

В санкционный список попали лидер молдавской оппозиционной партии "Шор" Илан Шор, российский бизнесмен Игорь Чайка, молдавский бизнесмен Владимир Плахотнюк, лидер молдавской партии "Строим Европу дома", бывший замглавы Генерального комиссариата полиции Молдавии Георгий Кавкалюк, а также вице-председатель "Шор" Марина Таубер.

ЕС также расширил санкционный список по Украине, включив в него граждан РФ и Молдавии Александра Калинина и Григория Карамалака, которые, по мнению ЕС, несут ответственность за "подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины".

Всем включенным в такие списки запрещается въезд на территорию ЕС, а их активы при обнаружении в европейских банках будут заморожены.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель еще в конце апреля сообщил, что Брюссель достиг политического соглашения о введении санкций против "лиц, дестабилизирующих" правительство Молдавии.