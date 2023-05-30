30 мая, 14:57

Зеленский впервые в истории Украины провел разговор с президентом Кабо-Верде

По словам главы украинского государства, он обсудил с Жозе Марией Невишем тему глобальной продовольственной безопасности

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский впервые провел телефонный разговор с президентом Кабо-Верде Жозе Марией Невишем. Соответствующий релиз опубликован в Telegram-канале офиса президента во вторник.

"Провел первый в истории дипломатических отношений телефонный разговор с президентом Кабо-Верде Жозе Марией Невишем", - написал Зеленский.

По словам главы украинского государства, он поблагодарил лидера Кабо-Верде за поддержку Украины, предложил присоединиться к так называемой украинской формуле мира и обсудил с Невишем тему глобальной продовольственной безопасности. 

Теги:
УкраинаКабо-ВердеЗеленский, Владимир АлександровичНевиш, Жозе Мария
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