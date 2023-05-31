В Сеуле ошибочно объявили тревогу после пуска ракеты КНДР

Гражданам рекомендовали готовиться к эвакуации, однако позже сообщили, что объявление сделали по ошибке

СЕУЛ, 31 мая. /ТАСС/. Власти Сеула разослали жителям в среду сообщения на телефоны с просьбой готовиться к возможной эвакуации после запуска ракеты-носителя КНДР, но затем правительство информировало, что это было сделано по ошибке. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"Сегодня в 06:32 в Сеульском регионе объявлена тревога. Гражданам рекомендуется готовиться к эвакуации, при которой приоритет следует отдать детям и старикам", - сказано в сообщении, которое было разослано в 06:41 по местному времени (00:41 мск).

"Информируем, что объявленная в 06:41 тревога была объявлена по ошибке", - уведомило Министерство внутренних дел и безопасности Республики Корея в 07:03 по местному времени (01:03 мск). Сообщения дублировались по громкоговорителям.

Ракету-носитель КНДР запустили в южном направлении, но позднее Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея заявил, что ракета пролетела над водами Желтого моря к западу от южнокорейского острова Пэннёндо и не затронула столичный регион. По данным Сеула, запуск состоялся в 06:29 по местному времени.

В то же время военные Республики Корея не исключают, что ракета-носитель КНДР могла взорваться в полете или потерпеть крушение, поскольку она пропала с радаров раньше, чем достигла точек, где ожидалось падение ее частей.