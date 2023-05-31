Переговоры Саудовской Аравии и хуситов могут перейти на площадку ООН

В начале апреля агентство Reuters сообщало, что Саудовская Аравия планирует договориться с шиитским движением о возобновлении работы портов и аэропортов страны, которые блокируют мятежники

ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. Переговоры Саудовской Аравии и сторонников йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) могут перейти на арену ООН при содействии стран Персидского залива. Об этом заявила в среду помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Саудовская Аравия, возможно, находится на финальной стадии обсуждений по переносу переговоров с хуситами из формата двустороннего канала в ООН. Посланник ООН [по Йемену] Ганс Грюндберг был здесь на прошлой неделе, у нас были насыщенные консультации. Он намечает работу, которую будет выполнять, находясь "с другой стороны". Я говорила с одним из наших партнеров в Персидском заливе и знаю, что они очень хотят провести у себя эти переговоры, которые будут межйеменскими. Что касается США, достаточно сказать, что мы уже засучили рукава и готовы погрузиться в процесс, который будет проходить без нашего посредничества, но с нашей помощью и с привлечением других партнеров в случае необходимости", - сказала она.

В начале апреля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Саудовская Аравия планирует договориться с шиитским движением о возобновлении работы портов и аэропортов страны, которые блокируют мятежники, и обсудить со сторонами йеменского конфликта возможный процесс политического перехода.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. В феврале этого года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в 2023 году у Йемена есть реальная возможность для движения к мирному урегулирования конфликта. По его мнению, такого продвижения можно достичь, в частности, возобновив и расширив перемирие, истекшее в октябре 2022 года.

Как напомнила Лиф, достичь его тогда удалось, благодаря "коллективным усилиям" США, ООН, Саудовской Аравии, Омана и ОАЭ.