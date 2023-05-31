В Кишиневе считают, что ВС Молдавии могут противостоять российским военным в Приднестровье

Вместе с тем министр обороны страны Анатолий Носатый признал, что "вероятность прямой военной агрессии против Молдавии маловероятна"

КИШИНЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Молдавии обладают достаточными возможностями, чтобы противостоять расквартированной в непризнанном Приднестровье Оперативной группе российских войск (ОГРВ). Такую точку зрения изложил в среду молдавский министр обороны Анатолий Носатый.

"Вооруженные силы Молдавии обладают достаточными силами и средствами, чтобы противостоять провокациям, которые могут исходить от российского воинского контингента", - утверждал он в интервью Радио Румынии. Вместе с тем министр признал, что "вероятность прямой военной агрессии против Молдавии маловероятна", а это дает молдавским военным возможность для "для подготовки войск, укрепления обороноспособности, обеспечения необходимых людских и материально-технических резервов".

Численность молдавской армии составляет около 6 тыс. человек, на вооружении у нее есть бронетехника, артиллерия и авиация. В настоящее время батальон российских военных в Приднестровье, которые поддерживают мир в регионе вместе с "голубыми касками" Молдавии и непризнанной республики, насчитывает 500 человек, имеющих при себе легкое стрелковое оружие. Российские миротворцы были введены в зону противостояния после подписания с Молдавией 21 июля 1992 года соглашения о мирном урегулировании конфликта в Приднестровье. Это позволило остановить боевые действия между молдавской полицией и приднестровским ополчением.

В регионе также находится ОГРВ численностью около 1 тыс. солдат и офицеров. В ее задачу входит охрана складов, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов после вывода советских войск из Восточной Европы. Начавшиеся в 2001 году утилизация и вывоз были заблокированы в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра. Коме того, ОГРВ оказывает поддержку миротворцам, которые фактически оказались в блокаде после того, как Украина перекрыла пути их снабжения, пролегающие по ее территории.

Кишинев не только настаивает на выводе ОГРВ, но и предлагает заменить миротворцев на гражданскую миссию с международным мандатом. Однако в Тирасполе напоминают, что подобная миссия не смогла в 1992 году предотвратить вооруженный конфликт, в результате которого погибли более 1 тыс. человек, десятки тысяч получили ранения.