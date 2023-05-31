Функции противоракетной обороны передали в ведение Космического командования ВС США

Оно будет заниматься, в частности, обучением, подготовкой и сотрудничеством в сфере безопасности

ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден одобрил передачу функций противоракетной обороны страны в ведомство Космического командования Соединенных Штатов. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении этого командования.

В документе подчеркивается, что в соответствии с одобренным Байденом Объединенным командным планом ВС США "полномочия в сфере противоракетной обороны от Стратегического командования переходят к Космическому командованию". В частности, оно будет заниматься вопросами планирования и анализа данных, а также управления активами, использования войск для развертывания средств, обработкой данных разведки, а также обучением, подготовкой и сотрудничеством в сфере безопасности, следует из заявления.

Как подчеркнул глава Космического командования США генерал Джеймс Дикинсон, переход противоракетной обороны в его ведомство "стал кульминацией всеобъемлющего изучения функций, задач и полномочий, связанных с ПРО". По его словам, осуществление функций предупреждения о ракетных запусках, противоракетной обороны и контроля космического пространства в рамках одного командования позволит более эффективно "выявлять, классифицировать, отслеживать и распространять" данные для "устранения любой угрозы".

Космические силы США были учреждены 20 декабря 2019 года после подписания на тот момент президентом Дональдом Трампом оборонного бюджета страны на 2020 финансовый год. Они стали шестым видом Вооруженных сил США и первым, созданным после формирования современной структуры американской армии в 1947 году.