В США заявили, что примут все меры для самообороны и защиты союзников от действий КНДР

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин подтвердил намерение Вашингтона и далее укрывать Токио ядерным зонтиком

ТОКИО, 1 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены принять все необходимые меры, чтобы обеспечить собственную безопасность, а также защиту союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе от тех шагов КНДР, которые Вашингтон считает угрожающими. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая в четверг в Токио по итогам встречи с японским коллегой Ясукадзу Хамадой на совместной пресс-конференции.

"Мы стоим вместе со своими союзниками - Японией и Республикой Корея - перед лицом продолжающихся провокаций Северной Кореи, включая имевший место вчера (в среду - прим. ТАСС) предположительный космический запуск. И Соединенные Штаты примут все необходимые меры, чтобы обеспечить собственную безопасность и оборону своих союзников", - сказал Остин.

Кроме того, он подтвердил намерение Вашингтона и далее укрывать Токио своим ядерным зонтиком. "Поскольку мы сталкиваемся с этими общими вызовами, я нахожусь здесь для того, чтобы подтвердить непоколебимую приверженность Америки [обеспечению безопасности] Японии. Это включает расширенное сдерживание, обеспечиваемое всем спектром обычного и ядерного потенциала США", - подчеркнул Остин.

КНДР предприняла 31 мая попытку запуска своего первого военного разведывательного спутника. Радио "Голос Кореи" со ссылкой на Государственное управление по освоению космоса сообщило, что ракета "Чхоллима-1" с военным разведывательным спутником "Маллигён-1" упала в Желтое море из-за проблем с работой двигателя второй ступени и нестабильности топлива. Ракета-носитель стартовала в 06:27 по местному времени (00:27 мск) с космодрома Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто. Власти КНДР отметили, что планируют провести повторный запуск в ближайшее время после выявления и исправления неполадок.