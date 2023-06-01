1 июня, 04:36,
обновлено 1 июня, 05:27
Военная операция на Украине

В Киеве и Киевской области вновь объявляли воздушную тревогу

Ее отменили через 20 минут после объявления

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Воздушная тревога была вновь объявлена в четверг в Киеве и Киевской области. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан.

Ее отменили через 20 минут после объявления.

Ранее сирены включались в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в контролируемых украинскими силами районах ДНР и Запорожской области.

Ночью тревога объявлялась на востоке и в центре страны. В Киеве и Харьковской области тогда прозвучала серия взрывов. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация