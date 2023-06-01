В Киеве и Киевской области вновь объявляли воздушную тревогу

Ее отменили через 20 минут после объявления

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Воздушная тревога была вновь объявлена в четверг в Киеве и Киевской области. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан.

Ее отменили через 20 минут после объявления.

Ранее сирены включались в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в контролируемых украинскими силами районах ДНР и Запорожской области.

Ночью тревога объявлялась на востоке и в центре страны. В Киеве и Харьковской области тогда прозвучала серия взрывов.