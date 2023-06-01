Источник заявил, что экс-министр финансов Турции Шимшек, вероятно, войдет в новый кабмин

По словам источника, для турецкой экономики участие Мехмета Шимшека в работе будет позитивным фактором

АНКАРА, 1 июня. /ТАСС/. Бывший вице-премьер и экс-глава Минфина Турции Мехмет Шимшек, с большой долей вероятности, примет предложение президента Реджепа Тайипа Эрдогана стать частью нового правительства республики. Об этом в четверг сообщил ТАСС источник, близкий к правящей партии.

"Шимшеку предложены варианты должностей в новом руководстве. Помимо, собственно, кресла руководителя Минфина ему предложили консультативные должности при президенте. На данный момент перспектива его участия в работе нового правительства высока. Такое мнение высказывают и в правящих кругах", - сообщил собеседник. Он добавил, что для турецкой экономики участие Шимшека в работе будет позитивным фактором, поскольку он хорошо знаком западному финансовому сообществу и вызывает доверие.

Ранее о том, что Шимшек может занять место в новом кабинете министров или администрации Эрдогана, сообщил телеканал TGRT. Вновь занявший пост президента Турции Эрдоган принял Шимшека, но заявлений после встречи сделано не было. Сообщалось, что ранее Эрдоган якобы предложил Шимшеку занять место в правительстве. Бывший министр не дал однозначного ответа, отметив свою занятость другими вопросами, но указав, что в принципе готов оказывать некоторое содействие. TGRT сообщил, что на данный момент за кулисами внутриполитической сцены обсуждают, что Шимшек якобы принял предложение войти в руководство. По данным телеканала, ему предлагают три варианта должностей: помощник президента по экономическим вопросам, главный советник президента по экономике и министр финансов. Официальной информации по этому вопросу пока нет.

Шимшек является сторонником консервативной экономической политики, которая отражает международные тренды и направлена на укрепление нацвалюты и привлечение инвестиций. Считается, что Шимшек в случае участия в руководстве страной будет пытаться исправить кризисные явления в экономике, которые произошли как из-за внешних факторов, так и из-за ряда ошибок прежних руководителей экономических и финансовых ведомств страны.