1 июня, 06:58,
обновлено 1 июня, 07:38

МИД Люксембурга: Украина не может быть сейчас заинтересована во вступлении в НАТО

Как заявил глава ведомства Жан Ассельборн, "еще ни разу на протяжении 75 лет существования НАТО страна, где ведутся военные действия, не была принята в альянс"

БЕРЛИН, 1 июня. /ТАСС/. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн считает, что Киев не может быть заинтересован во вступлении в НАТО, пока продолжается конфликт на Украине. Об этом он заявил в четверг по прибытии в Осло на неформальную встречу руководителей внешнеполитических ведомств входящих в альянс стран. Трансляция велась на сайте организации.

"Еще ни разу на протяжении 75 лет существования НАТО страна, где ведутся военные действия, не была принята в альянс. Это и невозможно, поскольку в таком случае в соответствии со статьей 5 мы окажемся в ситуации войны между Россией и НАТО", - сказал Ассельборн. "Я думаю, что это вообще не в интересах Украины", - добавил он. "В связи с этим мы должны сделать все, чтобы были предприняты шаги в верном направлении", - подчеркнул министр. По его мнению, одним из них является создание Совета НАТО - Украина. 

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