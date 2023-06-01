Вучич заявил, что не говорил с Путиным больше года из-за возможных обвинений против Сербии

В последний раз Кремль сообщал о телефонном разговоре лидеров Сербии и России почти ровно год назад

РИМ, 1 июня. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич больше года не говорил с российским лидером Владимиром Путиным, поскольку опасается обвинений в адрес своей страны. Об этом он рассказал в опубликованном в четверг интервью газете La Stampa.

"Не думаю, что неправильно говорить с кем-то. Но я этого не делаю, потому что все показали бы пальцем на сербов. То, что хотят запретить нам, себе позволяют делать", - сказал сербский лидер, комментируя контакты некоторых западных лидеров с Путиным.

В последний раз Кремль сообщал о телефонном разговоре Путина и Вучича почти ровно год назад, 29 мая 2022 года. Лидеры договорились о продолжении бесперебойных поставок российского газа в Сербию, а также обсудили ситуацию на Украине и развитие событий вокруг Косова.