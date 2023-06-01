В Японии выступили за немедленную деэскалацию ситуации на севере Косова

Японское правительство выразило серьезную обеспокоенность в связи с обострением в этом регионе

ТОКИО, 1 июня. /ТАСС/. Правительство Японии выражает серьезную обеспокоенность в связи с обострением на севере Косова и призывает к немедленной деэскалации ситуации в этом регионе. Об этом в четверг заявил МИД Японии.

"Япония, в качестве председатели Группы семи в этом году, внимательно следит за ситуацией на севере Косова и призывает стороны к немедленной деэскалации, призывает воздержаться от дальнейшего насилия", - говорится в сообщении японского внешнеполитического ведомства. МИД Японии "решительно осудил" как насилие в отношении представителей Сил НАТО для Косова (СДК, англ. KFOR), так и в отношении мирных жителей в ходе столкновений между косовской полицией и сербским населением.

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая, когда спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить вступление в должности глав муниципалитетов, победивших на выборах, которые бойкотировало сербское население. 29 мая Силы НАТО для Косова оцепили здания администраций, у которых начались протесты местных жителей, впоследствии переросшие в столкновения.

Как сообщил ранее президент Сербии Александар Вучич, за помощью в больницу Косовска-Митровицы обратились 52 серба, из них 3 получили тяжелые ранения. Миссия НАТО заявила о более чем 40 раненых бойцах - служащих итальянского и венгерского контингентов СДК. Министр обороны Сербии Милош Вучевич подчеркнул в понедельник, что армия страны приведена в повышенную боевую готовность в связи с ситуацией в Косове и Метохии, а ее подразделения размещены вдоль административной линии с автономным сербским краем.