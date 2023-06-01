Польша установила на границе с Белоруссией около 40 контейнеров для размещения военных

МИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Белоруссия выясняет, с какой целью Польша установила рядом с границей порядка 40 контейнеров для размещения личного состава. Об этом заявил в четверг госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ.

"Буквально несколько дней назад на территории Польши - на брестском направлении вблизи границы [с Белоруссией] - размещено в экстренном порядке около 40 контейнеров для размещения личного состава. Для каких целей - выясняем", - сказал он.