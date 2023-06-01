1 июня, 11:16,
обновлено 1 июня, 12:01

СБ Белоруссии: число учений у границ страны говорит о готовности НАТО к боевым действиям

МИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Интенсивность проводимых учений у границ Белоруссии позволяет говорить о готовности НАТО к полномасштабным боевым действиям в регионе. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ (СОРБ) в четверг.

"Интенсивность и количество проводимых за последние два года учений позволяет говорить о готовности Североатлантического блока к полномасштабным боевым действиям в регионе", - сказал он. 

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