СБ Белоруссии: число учений у границ страны говорит о готовности НАТО к боевым действиям

МИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Интенсивность проводимых учений у границ Белоруссии позволяет говорить о готовности НАТО к полномасштабным боевым действиям в регионе. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ (СОРБ) в четверг.

"Интенсивность и количество проводимых за последние два года учений позволяет говорить о готовности Североатлантического блока к полномасштабным боевым действиям в регионе", - сказал он.