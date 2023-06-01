Минск заявил, что учтет интересы поляков, отвечая Варшаве на запрет автогрузоперевозок

Пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз отметил, что простые поляки, вынуждены "страдать из-за волюнтаризма своего правительства"

МИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Белоруссия учтет интересы простых поляков, реагируя на введенный Варшавой полный запрет на перемещение через границу с Белоруссией всех видов белорусских и российских грузовых автотранспортных средств. Об этом заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

"На эти меры в обязательном порядке последует асимметричный ответ. При этом нами будут в максимально возможной степени учтены интересы простых поляков, вынужденных страдать из-за волюнтаризма своего правительства, и в максимальной - интересы наших граждан", - приводит слова дипломата пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Польша ввела с 1 июня полный запрет на перемещение через границу с Белоруссией всех видов белорусских и российских грузовых автотранспортных средств, в том числе прицепов и полуприцепов. Решение Варшавы делает невозможным перецепку белорусских и российских грузовиков, которая производилась на границе с апреля 2022 года, когда Евросоюз запретил въезд на свою территорию зарегистрированных в Белоруссии и России тягачей.

"Мы заявляли ранее, что польское руководство своими руками создает все новые препятствия и нечеловеческие условия для граждан Беларуси и Польши, а также перевозчиков всего евразийского пространства. На нем лежит вся вина за антигуманные последствия таких шагов", - отметил Глаз.

Диалог без ультиматумов

Пресс-секретарь белорусского МИД указал на то, что польское руководство планомерно реализует комплекс антибелорусских шагов, направленных на провокацию осложнений и эскалацию ситуации в регионе. "В этой связи очередные манипуляции с пересечением границы были для нас ожидаемы. Решения правительства Польши также показывают, что базовые права человека, в том числе право на свободу передвижения, на деле для них ничего не значат", - заявил дипломат.

"Белорусская сторона является ответственным игроком в своем регионе. Мы не намерены поддаваться на подбрасываемые нам провокации, а будем реагировать спокойно, планомерно и с достоинством", - отметил пресс-секретарь белорусского МИД, подчеркнув, что предпринимаемые в отношении Минска "попытки шантажа и давления всегда будут обречены на провал".

Глаз напомнил о том, что "в стандартный набор польской внешней политики в последние годы плотно вошли" подготовка и вербовка на территории страны боевиков для осуществления террористических актов в Белоруссии, а также финансирование стремящихся к насильственному свержению власти в республике структур.

По словам дипломата, складывается впечатление, что польский режим "настолько уверовал в свою исключительность и безнаказанность, что уже в открытую говорит о своем превосходстве и не способен выстраивать диалог с соседями".

"Белорусская сторона готова к взаимоуважительному диалогу с польской стороной без ультиматумов и предварительных условий и рассмотрит реальные предложения, направленные на деэскалацию и взаимовыгодное решение насущных вопросов", - заявил Глаз.