СМИ: исполком партии Кылычдароглу подал в отставку из-за его поражения на выборах

По сведениям телекомпании, в отставку подали 17 представителей руководства партии

АНКАРА, 1 июня. /ТАСС/. Исполком Народно-республиканской партии (НРП), которую возглавляет Кемаль Кылычдароглу, в четверг в полном составе подал в отставку после поражения лидера оппозиции во втором туре выборов президента Турции. Заседание руководящего органа НРП продлилось 4,5 часа и прошло за закрытыми для прессы дверями, сообщил телеканал CNN Turk.

По данным телекомпании, в отставку подали 17 представителей руководства старейшей в Турции партии.

В возглавляемой Кылычдароглу партии, по сообщениям местных СМИ, часто говорят о необходимости смены лидера, который за время руководства НРП с 2010 года не выиграл ни одни общенациональные выборы. Однако он заявлял ранее, что не намерен покидать свой пост.

Центризбирком Турции в четверг обнародовал окончательные итоги второго тура выборов президента, который состоялся 28 мая. В соответствии с результатами выборов турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган признан переизбранным главой государства с 52,18% голосов избирателей, Кылычдароглу получил 47,82% голосов.