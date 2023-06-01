Республиканцы предупредили, что могут признать главу ФБР виновным в неуважении к Конгрессу

Спор связан с документами, которые, по мнению законодателей, могут свидетельствовать о причастности действующего американского президента Джо Байдена к взяточничеству

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер предупредил, что входящие в состав комитета республиканцы могут на следующей неделе проголосовать за признание директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофера Рея виновным в неуважении к Конгрессу.

"Я разрабатываю законопроект о привлечении к ответственности за неуважение к Конгрессу директора ФБР Кристофера Рея. Комитет по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США проголосует по нему на следующей неделе, если ФБР продолжит игнорировать мое законное обращение. ФБР не выше Конгресса. Я буду защищать полномочия Конгресса в сфере надзора", - написал Комер в Twitter.

Спор Комера с Реем связан с документами, которые, по мнению законодателей, могут свидетельствовать о причастности действующего американского президента Джо Байдена к взяточничеству. Ранее республиканцы из подконтрольного Комеру комитета опубликовали заявление с требованием к ФБР представить эти документы под угрозой судебного разбирательства. Хотя Рей в ходе беседы с законодателем предложил ему лично ознакомиться с документом в штаб-квартире бюро, Комер настаивает на передаче документа в комитет.

В мае республиканцы из комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США заявили о получении ими доказательств того, что члены семьи Байдена и связанные с ними лица ранее якобы получали миллионы долларов из-за границы через сеть компаний.

Комитет "озабочен сложной и подозрительной сетью более чем из 20 компаний", которые Байдены и связанные с ними лица использовали для собственного обогащения, утверждал тогда Комер. Большинство этих фирм были компаниями с ограниченной ответственностью, созданными в то время, когда Байден был вице-президентом. По словам Комера, банковская отчетность свидетельствует о том, что семья Байдена, связанные с ней лица и их фирмы получили более $10 млн от иностранцев и их компаний.