Херш: агенты ФБР в связи со штабом Клинтон пытались помешать Трампу на выборах 2016 года

По словам публициста, некоторые подчиненные спецпрокурора США Джона Дарема проявляли "напряженность и разочарование отсутствием у него интереса или нежеланием выйти за рамки полномочий", чтобы проверить такую вероятность

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /ТАСС/. Высокопоставленные сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США, связанные с предвыборным штабом экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, пытались в 2016 году не допустить победы на президентских выборах Дональда Трампа. С таким утверждением выступил американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в статье, опубликованной в четверг на платформе Substack.

Херш в своей публикации поделился комментариями касательно итогового доклада спецпрокурора США Джона Дарема, который в течение примерно четырех лет проводил расследование обстоятельств начатой в 2016 году слежки американскими спецслужбами за избирательным штабом Трампа. В ноябре 2016 года республиканец одержал победу на выборах главы государства и стал 45-м президентом США.

По словам Херша, некоторые подчиненные Дарема проявляли "напряженность и разочарование отсутствием у него интереса или нежеланием выйти за рамки полномочий для того, чтобы проверить вероятность того, что некоторые высокопоставленные сотрудники ФБР открыто объединились со штабом Клинтон, распространявшим ложные утверждения, потому что в ряде случаев они были уверены в необходимости победы Клинтон на осенних выборах". "Другим фактором, по дошедшим до меня сведениям, была возможность продвижения по службе в администрации Клинтон, в том числе на высокие посты в Министерстве юстиции", - отметил Херш.

Проверку обстоятельств начала американскими спецслужбами слежки за штабом Трампа Дарем вел с мая 2019 года по поручению предыдущего министра юстиции - генерального прокурора США Уильяма Барра. В октябре 2019 года стало известно, что она превратилась в уголовное разбирательство.

В итоговом докладе Дарема подчеркивается, что ФБР при расследовании приписываемых Трампу связей с Россией игнорировало факты, которые не соответствовали данным обвинениям. В документе приведены факты, которые подтверждают предвзятость сотрудников ФБР, проводивших разбирательство.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминировали России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР США и спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора Трампа с Россией.