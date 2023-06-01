Зеленский предложил молдавской журналистке говорить по-русски

После ответа президента Украины на заданный вопрос, она произнесла приветствие украинских националистов

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Кишиневе предложил молдавской журналистке, признавшейся в незнании украинского языка, задать ему вопрос по-русски, но та выбрала английский.

Обмен репликами произошел на пресс-конференции на полях саммита Европейского политического сообщества, организованного в Молдавии. "Я не умею говорить по-украински", - сказала молдавская журналистка на русском языке. "Говорите по-русски", - обратился к ней Зеленский. "Но я все-таки буду говорить по-английски", - ответила журналистка. "Прекрасный выбор", - заявил глава украинского государства.

После того, как Зеленский ответил на вопрос журналистки, касавшийся Приднестровья, она поблагодарила его на украинском и произнесла приветствие украинских националистов: "Слава Украине!", на что Зеленский дал принятый у украинских националистов ответ: "Героям слава!". "Прекрасный украинский", - похвалил Зеленский языковые познания сотрудницы молдавской прессы.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что лозунг "Слава Украине!" был установлен в качестве официального приветствия Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) в 1939 году. Позднее к нему добавился жест в форме поднятия выпрямленной правой руки и ответный клич "Героям слава!". Представитель МИД РФ отметила, что именно так бандеровские коллаборационисты салютовали частям вермахта, въезжавшим на оккупированные земли, напомнила Захарова.