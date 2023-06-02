2 июня, 16:14

WP: Минюст США не будет предъявлять обвинения Майку Пенсу по делу о секретных документах

Представитель политика сообщил, что бывший вице-президент "был рад, но не удивлен" такому решению

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Министерство юстиции США завершило расследование дела о хранении бывшим вице-президентом Майком Пенсом документов после ухода с должности и не будет предъявлять ему обвинения. Об этом в пятницу сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По их сведениям, представитель Минюста проинформировал об этом решении юриста Пенса, направив ему письмо.

Ведомство не ответило на запрос газеты с просьбой о комментарии, а представитель Пенса сообщил, что бывший вице-президент "был рад, но не удивлен" такому решению.

В январе секретные документы были обнаружены в доме Пенса в городе Кармель (штат Индиана). По сведениям телеканала CNN, они содержали информацию, которая была необходима ему в зарубежных поездках, и на них не было пометок SCI и SAP, которыми маркируются документы с особо секретными сведениями. 

Теги:
СШАПенс, Майкл (Майк)
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