В Минске заявили о прибытии общевойсковых и танковых соединений ВС РФ в ходе ротации войск

Как отметили в Минобороны республики, завершена поставка в Вооруженные силы Белоруссии с территории РФ очередного комплекта зенитного ракетного комплекса С-400

МИНСК, 2 июня. /ТАСС/. Личный состав, вооружение и техника общевойсковых и танковых соединений Вооруженных сил России прибывают в Белоруссию в рамках плановой ротации региональной группировки войск (РГВ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"В настоящее время в интересах повышения обороноспособности Союзного государства продолжается реализация мероприятий по повышению боевых возможностей соединений и воинских частей на территории Республики Беларусь. Завершена поставка в Вооруженные силы Республики Беларусь с территории Российской Федерации очередного комплекта зенитного ракетного комплекса С-400. Кроме того, проводится плановая ротация воинских частей и подразделений российской составляющей РГВ. На территорию Республики Беларусь комбинированным способом прибывают личный состав, вооружение и техника из состава общевойсковых и танковых соединений Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября 2022 года заявил о начале формирования в рамках договоренностей с Москвой региональной группировки войск, основу которой составят белорусские военнослужащие. О прибытии в республику первых эшелонов с российскими военнослужащими Минск сообщил в середине октября.

Министры обороны Белоруссии и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу 3 декабря 2022 года подписали в Минске протокол о внесении изменений в заключенное в декабре 1997 года соглашение двух стран о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Документ в том числе уточняет порядок планирования и финансирования мероприятий по обеспечению функционирования РГВ.

Президент России Владимир Путин по итогам состоявшихся 19 декабря 2022 года в белорусской столице переговоров с Лукашенко заявил, что Москва и Минск продолжат практику совместных учений и других мероприятий боевой подготовки, в том числе в рамках РГВ. В начале января Минобороны Белоруссии сообщило о продолжении наращивания группировки, а также ее готовности к выполнению задач по защите Союзного государства.