Совбез ООН единогласно поддержал продление миссии в Судане

Решение было принято в связи с тем, что в стране продолжаются столкновения между армией и спецназом

ООН, 3 июня. /ТАСС/. Все члены Совета Безопасности ООН, в том числе Россия, проголосовали за проект резолюции, предполагающей продление миссии всемирной организации в Судане на фоне продолжающихся там столкновений между армией и спецназом. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Проект резолюции был подготовлен Великобританией. Он предусматривает продление миссии на основании имеющегося мандата.

Ранее глава суданских вооруженных сил Абдель Фаттах аль-Бурхан направил генсеку ООН Антониу Гутерришу письмо с требованием сменить главу Миссии ООН по поддержке переходного периода в Судане (UNITAMS) Фолькера Пертеса. Гутерриш категорически отказался, о чем заявил Совету Безопасности во время закрытых консультаций на прошлой неделе. На фоне отказа Гутерриша сменить Пертеса альтернативой могло бы стать переформатирование миссии ООН, решение о котором может принять только Совет Безопасности ООН.

В качестве одного из вариантов предлагалось отказаться от акцента на переходный период в названии, которое могло вызывать недовольство военного руководства страны, - предполагается, что миссия ООН в том числе содействует обеспечению перехода власти в Судане от военных гражданским лицам в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями.