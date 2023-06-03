СМИ сообщили о ранении двух человек в районе границы Израиля с Египтом

По данным радиостанции Kan, обстоятельства произошедшего выясняются

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июня. /ТАСС/. Два человека получили ранения в субботу в Израиле в результате инцидента в области безопасности в районе населенного пункта Ницана близ границы с Египтом. Об этом сообщает израильское радио Kan.

По данным радиостанции, обстоятельства произошедшего выясняются. Газета The Times of Israel утверждает, что двое раненых эвакуированы с места инцидента для лечения.

На израильско-египетской границе нередко пресекаются попытки контрабанды наркотиков, отмечает издание. В последние годы произошло несколько перестрелок между контрабандистами и израильскими солдатами, указывает The Times of Israel.