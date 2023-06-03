Армия Израиля сообщила о гибели двух солдат в ходе инцидента у границы с Египтом

Пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что подразделения проводят поиски нападавших в этом районе

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июня. /ТАСС/. Двое израильских солдат убиты в субботу утром в результате выстрелов из огнестрельного оружия в ходе инцидента в области безопасности в районе границы с Египтом. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Сегодня утром произошел инцидент в области безопасности в зоне ответственности региональной бригады "Паран" (у границы с Египтом - прим. ТАСС). Двое солдат Армии обороны Израиля, мужчина и женщина, были убиты выстрелами у границы", - говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что "инцидент находится на рассмотрении", армейские подразделения "проводят поиски [нападавших] в этом районе".

Ранее в субботу военные сообщили о перестрелке с вооруженным нападавшим в районе границы с Египтом. Солдаты ответили боевыми выстрелами и нейтрализовали нападавшего.

Израильское радио Kan ранее сообщило, что в результате инцидента в области безопасности в районе населенного пункта Ницана близ границы с Египтом ранения получили два человека. На израильско-египетской границе нередко пресекаются попытки контрабанды наркотиков, отмечает газета The Times of Israel. В последние годы произошло несколько перестрелок между контрабандистами и израильскими солдатами, указывает издание.