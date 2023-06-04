4 июня, 04:20

В КНР заявили, что конфликт между Китаем и США станет "невыносимой катастрофой" для мира

Министр обороны КНР Ли Шанфу уверен, что китайско-американские отношения имеют глобальное значение

ПЕКИН, 4 июня. /ТАСС/. Серьезное противостояние между Пекином и Вашингтоном может обернуться глобальной катастрофой. Об этом в воскресенье заявил министр обороны КНР Ли Шанфу на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла".

"Мы считаем, что Китай и США должны оправдать ожидания стран мира и следовать веяниям времени. Китайско-американские отношения - это больше, чем двусторонние отношения, и они имеют глобальное значение. Международное сообщество надеется на стабильные отношения [двух стран] и обеспокоено любым потенциальным конфликтом или конфронтацией. Нельзя отрицать, что серьезный конфликт или противостояние между Китаем и США станет невыносимой катастрофой для всего мира", - сказал Ли Шанфу в выступлении, которое транслировалось на сайте форума.

Международная конференция по безопасности "Диалог Шангри-Ла" проходит 2-4 июня в Сингапуре. 

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